Рюдигер стал целью Моуринью

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер, выступающий на клубном уровне за лондонский «Челси», попал в трансферный шорт-лист очередного европейского коллектива.

По сообщениям Calciomercato, подписать 28-летнего исполнителя хочет «Рома». Среди претендентов на футболиста также фигурируют лондонский «Тоттенхэм», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

Рюдигер пополнил ряды «пенсионеров» в июле 2019 года, его трудовой договор с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.