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Линекер: «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду в моём саду»

06 Октября 2021 • 12:34 Комментировать

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал, как проходил процесс подписания контракта между «Манчестер Юнайтед» и португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Контракт был заключен в моем саду. Вудворд – мой сосед, мы хорошие приятели. Когда он зашел ко мне, то общался по телефону с агентом Роналду. Я ведь не говорю лишнего? У меня даже есть фотография, на котором Эд запечатлен во время переговоров. Возможно, опубликую ее когда-то», - приводит слова Линекера BBC Sport.

Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, подписав контракт на два года с возможностью продления на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Линекер
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