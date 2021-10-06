Линекер: «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду в моём саду»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал, как проходил процесс подписания контракта между «Манчестер Юнайтед» и португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Контракт был заключен в моем саду. Вудворд – мой сосед, мы хорошие приятели. Когда он зашел ко мне, то общался по телефону с агентом Роналду. Я ведь не говорю лишнего? У меня даже есть фотография, на котором Эд запечатлен во время переговоров. Возможно, опубликую ее когда-то», - приводит слова Линекера BBC Sport.

Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, подписав контракт на два года с возможностью продления на сезон.