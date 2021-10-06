Клубы АПЛ претендуют на защитника «Баварии»

Защитник Никлас Зюле планирует покинуть мюнхенскую «Баварию». Футболист имеет варианты трудоустройства в английской Премьер-лиге, об этом рапортуют журналисты издания Sport1.de.

Сам игрок не против переезда на Туманный Альбион. Никлас уже обозначил свои финансовые требования – защитник хочет получать в новом клубе не менее десяти миллионов евро в год.

Интерес к Зюле проявляют несколько английских клубов, названия которых пока не афишируются.

Трудовой договор 26-летнего футболиста с чемпионом Германии рассчитан до лета 2022 года. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.