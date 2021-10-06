Роналду обратился к Хабибу

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Инстаграме» обратился к российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову, с которым повстречался на минувших выходных. Экс-чемпион UFC посетил домашний поединок «красных дьяволов» против «Эвертона».

В комментарии под общим фото 36-летний футболист написал следующее: «Всегда рад увидеться с тобой, друг».

Напомним, что поединок между «Манчестер Юнайтед» и «ирисками» завершился вничью со счетом 1:1. В этом матче Криштиану вышел на замену во втором тайме.

По итогам семи туров подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.