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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду обратился к Хабибу

06 Октября 2021 • 09:58 Комментировать

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Инстаграме» обратился к российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову, с которым повстречался на минувших выходных. Экс-чемпион UFC посетил домашний поединок «красных дьяволов» против «Эвертона».

В комментарии под общим фото 36-летний футболист написал следующее: «Всегда рад увидеться с тобой, друг».

Напомним, что поединок между «Манчестер Юнайтед» и «ирисками» завершился вничью со счетом 1:1. В этом матче Криштиану вышел на замену во втором тайме.

По итогам семи туров подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов
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