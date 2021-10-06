Куцка объяснил, почему не становится на колено перед матчами АПЛ

Хавбек «Уотфорда» Юрай Куцка, арендованный летом у «Пармы», демонстративно не приклоняет колено в рамках движения BLM, направленного на борьбу с расовой дискриминацией.

После матча с «Лидсом» словацкий футболист объяснил свою позицию в этом вопросе.

«Я выступаю всецело против расизма. Не встал на колено, поскольку уважаю всех людей в равной степени. Никогда в своей жизни я не смотрел на кого-либо свысока и не осуждал за отличающийся цвет кожи.

Знаю, что значит этот жест и понимаю людей, которые делают это. Но такое моё решение. Спасибо за уважение. Остановим расизм!» - написал у себя в «Инстаграме» Юрай Куцка.