Иско может продолжить карьеру в клубе АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Иско может покинуть «королевский» клуб в ближайшем будущем. По сообщениям Liverpool Echo, в подписании футболиста заинтересован «Эвертон». Наставник команды Рафаэль Бенитес попросил руководство «ирисок» оформить сделку.

В составе мерсисайдского коллектива испанец может заменить бразильца Аллана, которого планируют продать в январе.

Иско выступает в составе «сливочных» с 2013 года. Срок действующего соглашения рассчитан до лета 2022 года.

В текущем розыгрыше Ла Лиги полузащитник поучаствовал в шести поединках, записав себе в актив один результативный удар.