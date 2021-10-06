Кавани задали вопрос об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани пообщался с представителями СМИ на тему своего возможного ухода из «Манчестер Юнайтед». Ходят слухи, что нападающий хочет сменить команду из-за недостатка игровой практики.

«Иногда подобное происходит в футболе. Тебе всегда хочется выходить на поле. Но сезон только стартовал, поэтому не хочу пока говорить о трансфере. Что касается СМИ, то это их работа», - приводит слова опытного бомбардира Manchester Evening News.

На днях появилась информация об интересе к Эдинсону со стороны мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне чемпионата Англии Кавани провел три встречи.