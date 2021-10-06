Один из форвардов хочет покинуть «Арсенал» в январе

Форвард Габриэль Мартинелли задумался над уходом из лондонского «Арсенала». Об этом рапортует портал Goal.com. Причиной называется малое количество игровой практики.

По данным источника, бразильский нападающий сменит клубную прописку в грядущее трансферное окно. Действующий трудовой договор Мартинелли с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 20-летний бразильский футболист провел две встречи, не отметившись голевыми действиями.

После семи туров «Арсенал» занимает 11 место в таблице чемпионата Англии.