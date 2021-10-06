Влахович может заменить Ляказетта в «Арсенале»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может оказаться в АПЛ. Игрока хочет заполучить лондонский «Арсенал».
Ранее Влахович решил не продлевать действующее соглашение с «Фиорентиной». Теперь «Арсенал» пытается подписать серба.
Лондонский клуб рассчитывает, что Влаховичу удастся заменить Александра Ляказетта. Также Душана стремится заполучить «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Влахович провел 7 поединков, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
21-летний сербский футболист защищает цвета «Фиорентины» с 2018 года.