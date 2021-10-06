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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Влахович может заменить Ляказетта в «Арсенале»

06 Октября 2021 • 00:59 Комментировать

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может оказаться в АПЛ. Игрока хочет заполучить лондонский «Арсенал».

Ранее Влахович решил не продлевать действующее соглашение с «Фиорентиной». Теперь «Арсенал» пытается подписать серба.

Лондонский клуб рассчитывает, что Влаховичу удастся заменить Александра Ляказетта. Также Душана стремится заполучить «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Влахович провел 7 поединков, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

21-летний сербский футболист защищает цвета «Фиорентины» с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Александр Ляказетт Душан Влахович
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