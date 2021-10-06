Стало известно, сколько Салах хочет получать в «Ливерпуле»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал про свои финансовые требования по новому соглашению с клубом, информирует The Independent.

По данным источника, игрок нацелен зарабатывать от 350 тыс. до 445 тыс. евро в неделю. Салах может оказаться самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Текущее соглашение форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.

В прошедшем розыгрыше АПЛ Салах провел 7 поединков за «Ливерпуль», записав в актив 6 мячей и 3 голевые передачи.

Форвард играет за «Ливерпуль» с 2017 года. До этого Мохамед выступал за «Рому».