Сегодня появилась информация, что «Барселона» всерьез намерена зимой пригласить вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга несмотря на финансовые трудности. Впрочем, слухи о возможном уходе игрока длятся еще с лета.

Причиной этому является смена статуса в команде – если раньше Стерлинг считался ключевой фигурой в построениях наставника Хосепа Гвардиола, то в последнее время испанец все чаще доверяет другим футболистам.

О ситуации в своем подкасте также высказался Рио Фердинанд: «Не думаю, что Стерлинг останется в «Манчестер Сити». Ему сложно наблюдать за играми со скамейки запасных. Он по-футбольному очень горд, это положительная черта характера. Но, Рахим должен тщательно подумать над выбором своей следующей команды».