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Футболист «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, показал фото на велотренажёре

05 Октября 2021 • 23:55 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший тяжёлую травму в поединке 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0), обновил свой «Инстаграм».

«Шаг за шагом, день за днём», — подписал фото Эллиотт.

Напомним, на 59-й минуте поединка «Лидс» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк нарушил правила на Эллиотте в центре поля. Игроку гостей понадобилась помощь врачей. В итоге судья решил удалить защитника. Футболиста наказали трёхматчевой дисквалификацией.

Затем стало известно, что у Эллиотта произошёл вывих голеностопа. Футболисту потребовалось хирургическое вмешательство. Пока 18-летний игрок проходит курс восстановления.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Харви Эллиотт
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