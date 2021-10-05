Футболист «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, показал фото на велотренажёре

Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший тяжёлую травму в поединке 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0), обновил свой «Инстаграм».

«Шаг за шагом, день за днём», — подписал фото Эллиотт.

Напомним, на 59-й минуте поединка «Лидс» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк нарушил правила на Эллиотте в центре поля. Игроку гостей понадобилась помощь врачей. В итоге судья решил удалить защитника. Футболиста наказали трёхматчевой дисквалификацией.

Затем стало известно, что у Эллиотта произошёл вывих голеностопа. Футболисту потребовалось хирургическое вмешательство. Пока 18-летний игрок проходит курс восстановления.