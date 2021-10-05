​Деле Алли встречается с дочерью Гвардиолы

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, судя по всему, встречается с дочерью главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Пара не объявляла о своих отношениях, но их снова заметили вместе в одном из районов Лондона, о чём сообщает на своих страницах Daily Mail. В мае Деле Алли и Марию папарацци застали за поцелуем.

20-летняя Мария является старшей дочерью Хосепа Гвардиолы. Также у испанского тренера есть 18-летний сын и 13-летняя дочь.

Деле Алли в сезоне 2021/2022 провёл за «Тоттенхэм» десять матчей. В них полузащитник отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей на партнёра.