«Манчестер Сити» возобновил интерес к Пау Торресу

Чемпионы Англии активно присматриваются к кандидатуре испанского центрбека «Вильярреала» Пау Торреса, видя в его лице идеального партнёра для Рубена Диаша.

На «Этихаде» после матча с «Ливерпулем», завершившегося ничьей 2:2, вновь заговорили о необходимости приобретения нового центрального дефа. По информации Marca, «Манчестер Сити» считает 24-летнего испанца Пау Торреса достойным претендентом на место в своё составе.

Предполагается, что в случае прихода Торреса, «горожане» избавятся от его соотечественника – Эмерика Лапорта.

В текущем сезоне Пау Торрес провёл за «жёлтую субмарину» 7 поединков, но результативными действиями пока не отличался.