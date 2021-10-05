На минувших выходных боец Хабиб Нурмагомедов посетил сразу несколько матчей чемпионата Англии. В субботу россиянин побывал на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» разошлись миром.

На своей страничке в «Инстаграме» Хабиб опубликовал серию фотографий и видео, на которых он общается с Криштиану Роналду, Полем Погба и Рио Фердинандом. Все они при этом находятся в отличном настроении. Хабиб и Роналду, которые давно знакомы, даже провели так называемую дуэль взглядов.

В подписи к публикации Хабиб отметил, что Криштиану Роналду является человеком, который вдохновляет миллионы людей.