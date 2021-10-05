Переобулся на ходу: Фердинанд назвал нового фаворита АПЛ

Известный английский эксперт Рио Фердинанд поделился мнением, кто должен выиграть Премьер-лигу в текущем сезоне.

«Ранее я считал, что основным фаворитом турнира является «Челси». Прошло несколько матчей, и теперь я думаю, что главным претендентом на успех является «Манчестер Сити». В играх против сильных соперников они смотрятся впечатляюще. «Горожане» доминировали в поединке с «Челси» и в первом тайме игры с «Ливерпулем», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

После 7 сыгранных туров у команды Хосепа Гвардиолы 14 набранных очков и текущее третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.