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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Переобулся на ходу: Фердинанд назвал нового фаворита АПЛ

05 Октября 2021 • 15:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

Известный английский эксперт Рио Фердинанд поделился мнением, кто должен выиграть Премьер-лигу в текущем сезоне.

«Ранее я считал, что основным фаворитом турнира является «Челси». Прошло несколько матчей, и теперь я думаю, что главным претендентом на успех является «Манчестер Сити». В играх против сильных соперников они смотрятся впечатляюще. «Горожане» доминировали в поединке с «Челси» и в первом тайме игры с «Ливерпулем», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

После 7 сыгранных туров у команды Хосепа Гвардиолы 14 набранных очков и текущее третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рио Фердинанд Апл
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