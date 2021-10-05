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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа главная цель «Барселоны» в зимнее трансферное окно

05 Октября 2021 • 12:06 Комментировать (1)

Опытный уругвайский форвард Эдинсон Кавани близок к уходу из «Манчестер Юнайед» в зимнее трансферное окно. Согласно данным таблоида The Sun, 34-летнего футболиста хотят видеть в чемпионате Испании. Заинтересованность в услугах нападающего проявляет каталонская «Барселона».

Источник утверждает, что Кавани является главной трансферной целью «сине-гранатовых» на январь. Эдинсон готов покинуть «красных дьяволов», поскольку проигрывает конкуренцию Криштиану Роналду.

Ранее также появилась информация о возможном возвращении чилийца Алексиса Санчеса на «Камп Ноу».

В сезоне-2021/2022 Кавани принял участие в трех поединках, не отметившись голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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Только футбол
05 Октября 2021 в 12:11
тут бы тренера нормального и с этим составом можно было пободаться
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