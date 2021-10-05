Рой Кин назвал клубы АПЛ, которые поборются за чемпионство

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о главных претендентах на чемпионский титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Кто поборется за титул с «Манчестер Сити»? Думаю, что у лондонского «Челси» и «Ливерпуля» есть отличные шансы опередить «горожан» в борьбе за чемпионство», - передает слова ирландца таблоид The Mirror.

В чемпионате Англии сыграно уже семь туров. Лидирует в турнирной таблице «Челси», набравший 16 баллов. «Ливерпуль» с 15 очками идет на второй позиции. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити». В активе действующего чемпиона Премьер-лиги 14 баллов.