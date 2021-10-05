Экс-игрок «Челси»: «Салах сейчас лучше Роналду и Месси»

Экс-футболист лондонского «Челси» Крис Саттон поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Сейчас Мохамед лучше Роналду и Месси. Он стабильно демонстрирует отличные показатели на протяжении последних сезонов. Этим Салах доказывает свое величие. В футболе очень важна стабильность. Когда другие проваливаются, Мохамед продолжает играть на высоком уровне. Странно, что клуб до сих пор не заключил с ним новое соглашение», - приводит слова Криса BBC Sport.

В сезое-2021/2022 английской Премьер-лиги египтянин провел семь поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.