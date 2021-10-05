Роналду поддержал друга, у которого умерла жена

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», поддержал Жозе Семеду, у которого умерла жена.

«Есть моменты, когда футбол уходит на второй план. Ушел из жизни очень хороший человек. Сорайя была прекрасной матерью и супругой одного из моих лучших друзей. Сейчас нет утешения для Жозе и его родных. Я переживаю за тебя в это тяжелое время. Покойся с миром, мы никогда тебя не забудем», - гласит сообщение 36-летнего футболиста в инстаграм-аккаунте.

Отметим, что Жозе Семеду тоже является футболистом. Роналду состоит с ним в дружеских отношениях еще со времен выступлений за лиссабонский «Спортинг».