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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель объяснил, почему он не использует новичка Сауля

04 Октября 2021 • 15:47 Комментировать

Под занавес летнего трансферного окна Сауль перебрался в «Челси». Испанец плохо дебютировал и был заменён уже после первого тайма матча против «Астон Виллы» 11 сентября. С тех пор Сауль провёл на поле только 76 минут в поединке Кубка английской лиги.

«Сауль был близок к тому, чтобы выйти с первых минут в матче с «Саутгемптоном». Но я всё же отказался от него, потому что подумал, что нам будет противостоять соперник, который высоко прессингует в конце поля. Я мог бы сказать: «Хорошо, теперь докажи, что ты адаптировался лучше». Но я колебался.

Саулю не о чем беспокоиться. Он должен просто усердно работать и адаптироваться. Шансы будут. Я могу включить только 11 футболистов в стартовый состав. Есть 8 игроков, которым я не доверяю место с самого начала. Я не могу спрятаться от этой реальности», - цитирует Тухеля Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Сауль Ньигес
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