​Тухель объяснил, почему он не использует новичка Сауля

Под занавес летнего трансферного окна Сауль перебрался в «Челси». Испанец плохо дебютировал и был заменён уже после первого тайма матча против «Астон Виллы» 11 сентября. С тех пор Сауль провёл на поле только 76 минут в поединке Кубка английской лиги.

«Сауль был близок к тому, чтобы выйти с первых минут в матче с «Саутгемптоном». Но я всё же отказался от него, потому что подумал, что нам будет противостоять соперник, который высоко прессингует в конце поля. Я мог бы сказать: «Хорошо, теперь докажи, что ты адаптировался лучше». Но я колебался.

Саулю не о чем беспокоиться. Он должен просто усердно работать и адаптироваться. Шансы будут. Я могу включить только 11 футболистов в стартовый состав. Есть 8 игроков, которым я не доверяю место с самого начала. Я не могу спрятаться от этой реальности», - цитирует Тухеля Goal.com.