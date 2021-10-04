​Раньери уже подписал контракт с «Уотфордом»

Клаудио Раньери возвращается в Англию. Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» сообщил, что 69-летний итальянец уже подписал контракт с «Уотфордом». Речь идёт о трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2022/2023. В ближайшее время «шершни» должны объявить о назначении Раньери официально.

После семи туров Премьер-лиги Англии «Уотфорд» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице с семью зачётными баллами в своём активе. Ближайшим соперником «шершней» будет «Ливерпуль» после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.