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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гари Невилл считает, что Роналду давит на Сульшера

04 Октября 2021 • 14:13 Комментировать

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу отношения Криштиану Роналду к Уле Гуннару Сульшеру.

 «Я смотрел матч в субботу и видел, как Роналду уходил с поля. Не могу сказать, что мне это понравилось. Криштиану расстраивается, когда не играет? Да. Криштиану расстраивается, когда не забивает? Да. Криштиану раздражается, когда команда не выигрывает? Конечно. Мы все это знаем.

Он уходит с поля, бормоча что-то себе под нос. Это вызывает вопросы. Что он говорит? Кто его раздражает? Это может быть обращено только к тренеру. Криштиану достаточно умён, чтобы знать, что такие действия только усилят давление на Сульшера. Если он будет так уходить с поля, то давление на тренера будет только усиливаться», - сказал Невилл Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл Уле Гуннар Сульшер
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