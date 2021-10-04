«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Погба

Продолжаются переговоры между руководством «Манчестер Юнайтед» и французским полузащитником Полем Погба. По информации Daily Mail, «красные дьяволы» предложили футболисту новый контракт с годовым окладом в размере 24 миллионов евро. При этом манкунианцы установили крайнюю дату для оформления сделки – до 25 декабря.

По данным источника, агента Мино Райолу, представляющего интересы Погба, не устроило предложение клуба. Вполне вероятно, что Поль откажется от нового договора и на правах свободного агента перейдет в другой европейский гранд. Интерес к нему проявляют «Реал» и «ПСЖ», который готов платить французу 30 миллионов в год.

Трудовое соглашение Погба с манкунианцами рассчитано до лета 2022 года. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.