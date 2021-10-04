«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»

Перспективный хавбек каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес пользуется спросом на Туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

По данным источника, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет «Манчестер Сити». По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полмиллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми поединках за «сине-гранатовых». Срок действующего контракта Гонсалеса с каталонским грандом рассчитан до лета 2024 года.

После семи проведенных матчей «Барселона» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.