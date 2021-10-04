Имя Гвардиолы упоминается в офшорном архиве «досье Пандоры»

На страницах El Pais опубликовано «досье Пандоры», в котором фигурирует имя наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В материале рассказывается о возможной причастности известных людей к офшорным схемам.

Как информируют испанские журналисты, в период работы наставником каталонской «Барселоны» Гвардиола являлся владельцем счета в банке Андорры, где скрыл полмиллиона евро от налоговой. На этом счету, по данным источника, тренер хранил деньги, полученные за выступления в катарском коллективе «Аль-Ахли», за который он поиграл на закате карьеры.

50-летний специалист работает в «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.