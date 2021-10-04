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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» интересен нападающий «Челси»

04 Октября 2021 • 08:17 Комментировать

Немецкий центрфорвард Тимо Вернер, который недоволен своим положением в лондонском «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует портал Transfermarkt.

По сообщениям источника, подписать 25-летнего футболиста может мадридский «Атлетико». Не исключено, что сделка будет оформлена уже в ближайшее трансферное окно.

В лондонский клуб Тимо перебрался из «РБ Лейпцига» летом минувшего года. Стороны заключили долгосрочный договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии нападающий провел шесть матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тимо Вернер
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