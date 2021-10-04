​Раньери возвращается в АПЛ

Клаудио Раньери возвращается в английскую Премьер-лигу. Итальянский Sky сообщает о том, что 69-летний специалист согласился возглавить «Уотфорд». Ожидается, что контракт между сторонами будет подписан в понедельник.

Клаудиньо Раньери в последний раз работал в АПЛ с «Фулхэмом» в 2018-2019 годах. Также в своё время в Англии итальянец возглавлял «Челси» и «Лестер». «Лис» в сезоне 2015/2016 Раньери приводил к историческому чемпионскому титулу.

Напомним, что «Уотфорд» ранее расстался с Хиско Муньосом. Команда занимает 15 место в турнирной таблице Премьер-лиги с 7 очками после семи туров.