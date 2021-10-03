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​Гвардиола хранил деньги в офшорах слухи

03 Октября 2021 • 23:32 Комментировать (1)

Известный тренер Хосеп Гвардиола в своё время хранил деньги в офшорах. Об этом пишет El Pais со ссылкой на Pandora Papers – совместное расследование журналистов, которые за последние два года проанализировали почти 12 миллионов документов.

Гвардиола переводил средства на счёт в Андорре тогда, когда он ещё был футболистом и выступал в Катаре. Позже, уже будучи тренером, Хосеп урегулировал вопрос, воспользовавшись налоговой амнистией. До 2012 года Гвардиола не декларировал в Испании средства, которые у него имелись на стороннем счету.

С 2016 года Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:57
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