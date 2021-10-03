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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бертранд – о преклонении колена: «Будем делать это, пока не покончим с расизмом»

03 Октября 2021 • 11:00 Комментировать (6)
Кристал Пэлас
...
Лестер
3.00 3.50 2.35
Через 1 ч. 45 мин.

Защитник «Лестера» Райан Бертран высказался на тему важности преклонения колена перед началом игр в поддержку движения Black Lives Matter.

«Мы не должны сомневаться в важности своего послания. Оно всё еще остаётся значимым. Будем делать это, пока не покончим окончательно с расизмом. Но логично, что теперь мы должны задать сами себе вопрос, что нам делать дальше.

Преклонение колена раздражает расистов. Мы не можем контролировать весь мир, но мы можем контролировать свой вид спорта», - цитирует Бертрана Sky Sports.

Напомним, что ранее Ромелу Лукаку усомнился в эффективности принимаемых мер для борьбы с расизмом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Райан Бертран BLM
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
MUzzle
03 Октября 2021 в 13:33
Да ты хоть раком стой, сняв трусы, с расизмом не покончишь таким образом. Как дети малые, бля!
Zenituwka
03 Октября 2021 в 13:30
Лучше и не вставайте с колен, т.к. пока стоите, расизьму не миновать!
JUMPER
03 Октября 2021 в 13:18
ай райан...райан ни пральна стоити...))) нужна ставать на оби каленки и лобом битьси о земь...))) при энтам громка кричать - каюся...каюся...))) вот тагда расизимь точна прайдеть...))) он праходить толка ат таких манипуляций
ARTUR
03 Октября 2021 в 13:04
Дальше нужно стать в коленно локтевую позу
ингерман
03 Октября 2021 в 12:55
ай поэтому он и пишец: Но логично, что теперь мы должны задать сами себе вопрос, что нам делать дальше...
Ale10JUFC
03 Октября 2021 в 12:09
Если таким способом бороться с расизмом то коленки в кровь сотрёшь а воз и ныне там.
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03.10  16:00 Кристал Пэлас ... Лестер 3.7 3.65 2.02
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