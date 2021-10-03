Бертранд – о преклонении колена: «Будем делать это, пока не покончим с расизмом»

Защитник «Лестера» Райан Бертран высказался на тему важности преклонения колена перед началом игр в поддержку движения Black Lives Matter.

«Мы не должны сомневаться в важности своего послания. Оно всё еще остаётся значимым. Будем делать это, пока не покончим окончательно с расизмом. Но логично, что теперь мы должны задать сами себе вопрос, что нам делать дальше.

Преклонение колена раздражает расистов. Мы не можем контролировать весь мир, но мы можем контролировать свой вид спорта», - цитирует Бертрана Sky Sports.

Напомним, что ранее Ромелу Лукаку усомнился в эффективности принимаемых мер для борьбы с расизмом.