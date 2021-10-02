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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» может расстаться с Каземиро ради трансфера Тилеманса

02 Октября 2021 • 14:43 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» хочет усилить среднюю линию команды бельгийским полузащитником Юри Тилемансом, выступающим в чемпионате Англии за «Лестер». Об этом сообщают журналисты El Nacional.

Главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти лично настаивает на приобретении этого футболиста. Если сделка состоится, то «сливочных», скорее всего, покинет бразилец Каземиро.

Тилеманс играет в «Лестере» с лета 2019 года. Действующее соглашение игрока с «лисами» рассчитано еще на два сезона. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость бельгийца составляет 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро Юри Тилеманс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
02 Октября 2021 в 15:26
Есть Кроос и Модрич, два игрока центра поля, которые первые в очереди на выход, и только потом Каземиро
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