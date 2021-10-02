«Вест Хэм» продлил контракт с Цоуфалом

«Вест Хэм» в своих социальных сетях сообщил о том, что защитник Владимир Цоуфал поставил подпись под новым трудовым соглашением с клубом. Теперь чешский футболист связан с «молотобойцами» на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Стоит отметить, что Цоуфал перебрался в Лондон летом прошлого года из пражской «Славии» за пять с половиной миллионов евро, успев за это время зарекомендовать себя с лучшей стороны, сходу став основным игроком в тактических построениях наставника Дэвида Мойеса.

В текущем сезоне Цоуфал принял участие в шести матчах за «Вест Хэм», отличившись одной результативной передачей.