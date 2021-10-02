Тухель: «В «Челси» ждут большего от Хаверца»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением об атакующем полузащитнике команды Кае Хаверце. Специалист требует большего от немецкого игрока.

«Мяч в финальном поединке Лиги чемпионов ему очень сильно помог. Это сразу повлияло на тренировки. Хаверц – талантливый футболист, поэтому мы ждем от него большего. Любой игрок, выступающий за нашу команду, должен показывать свой максимум», - цитирует немецкого тренера портал Goal.com.

В сезоне-2021/2022 Хаверц принял участие в девяти поединках за «пенсионеров», отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.