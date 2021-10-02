«Ливерпуль» задумался о продаже Салаха

Один из ведущих футболистов «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть мерсисайдский коллектив по окончании нынешнего сезона. Об этом рапортует Calciomercato.

Английский клуб может выставить египтянина на трансфер из-за истекающего контракта. Срок соглашения между сторонами рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к Мохамеду со стороны каталонской «Барселоны».

Цвета «Ливерпуля» нападающий защищает с июля 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Салах провел шесть поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.