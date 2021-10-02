Норманн сравнил РПЛ и АПЛ

Экс-футболист «Ростова» Матиас Норманн, который в настоящий момент выступает за «Норвич», высказался о своем переезде в английский чемпионат.

«Этот трансфер стал для меня не только интересным приключением, но и тяжелым испытанием. Мне было нелегко влиться в коллектив. В играх АПЛ я ощутил, что темп и уровень этого чемпионата выше, чем в РПЛ. Могу сказать, что здесь все намного профессиональнее», - передает слова 25-летнего норвежского полузащитника TV2.

Летом Матиас перебрался в «Норвич» из «Ростова» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги скандинав провел два поединка и отметился голевой передачей.