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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Водитель не смог заправить новый автомобиль Криштиану Роналду, прождав в очереди семь часов

02 Октября 2021 • 11:12 Комментировать (2)

Личный водитель звезды мирового футбола Криштиану Роналду провел на заправке порядка семи часов, но так и не смог заправить новый автомобиль португальского нападающего «Манчестер Юнайтед».

Шофер приехал на заправку в два часа дня и пробыл там до девяти вечера. В итоге водитель так и не смог залить бензин из-за проблем с поставкой топлива, которая наблюдается на территории Великобритании.

«Двое мужчин долгое время находились на заправке, они ждали под дождем и выглядели очень уставшими из-за этой ситуации. Несмотря на все свои деньги, Роналду в той же лодке, что и обычные люди», - поведал источник в интервью таблоиду The Sun.

36-летний португальский форвард перешел в «МЮ» минувшим летом, подписав контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
02 Октября 2021 в 12:02
А чё за машина? Какой бензин заливают? Какая была температура за бортом?
ARTUR
02 Октября 2021 в 11:20
И что ??? Новость к чему ?? Про то что нет бензина ?? А шнурованая обувь у водителя Роналду ?? А какого цвета трусики у кухарки Роналду?? Админы сортируйте как то мусор который вы тут собираете ,вернее собирает один человек.
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