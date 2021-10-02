Водитель не смог заправить новый автомобиль Криштиану Роналду, прождав в очереди семь часов

Личный водитель звезды мирового футбола Криштиану Роналду провел на заправке порядка семи часов, но так и не смог заправить новый автомобиль португальского нападающего «Манчестер Юнайтед».

Шофер приехал на заправку в два часа дня и пробыл там до девяти вечера. В итоге водитель так и не смог залить бензин из-за проблем с поставкой топлива, которая наблюдается на территории Великобритании.

«Двое мужчин долгое время находились на заправке, они ждали под дождем и выглядели очень уставшими из-за этой ситуации. Несмотря на все свои деньги, Роналду в той же лодке, что и обычные люди», - поведал источник в интервью таблоиду The Sun.

36-летний португальский форвард перешел в «МЮ» минувшим летом, подписав контракт на два года.