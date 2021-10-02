«Арсенал» поборется с «Барселоной» за вингера сборной Италии

Один из лидеров «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к уходу из клуба в связи с истекающим трудовым соглашением. По информации Sportsmole, игрока хотят видеть в английской Премьер-лиге.

Заинтересованность в услугах 30-летнего чемпиона Европы проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют провести переговоры в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что помимо лондонского клуба в подписании Инсинье заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы оформить сделку по окончании сезона, когда Лоренцо получит статус свободного агента.

Инсинье выступает за клуб из Неаполя с января 2010 года. В текущем сезоне Серии А он провел шесть матчей, забил два гола и отдал три ассиста.