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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент «Барселоны» обозначил приоритетного кандидата на замену Куману

02 Октября 2021 • 09:34 Комментировать (3)

Похоже, дни голландца Рональда Кумана в каталонской «Барселоне» сочтены. Руководство «сине-гранатовых» активно подыскивает нынешнему наставнику замену.

По сообщениям портала Goal.com, приоритетной целью президента клуба Жоана Лапорты является немецкий специалист Томас Тухель, ныне занимающий пост главного тренера лондонского «Челси». Контракт 48-летнего наставника с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют Роберто Мартинес, Тьерри Анри и Юрген Клопп.

Куман близок к отставке из-за неудачного старта сезона. В Лиге чемпионов «Барса» потерпела два подряд поражения со счетом 0:3, а в Ла Лиге идет лишь на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман Томас Тухель
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
02 Октября 2021 в 12:17
ай месный швондер мой пост удалив.. )))
Марченко Максим
02 Октября 2021 в 11:39
Надо бы уже определится ,кто из немцев им нужен?)) Или у них все немцы на одно лицо как азиаты ?)))
ARTUR
02 Октября 2021 в 11:16
Нужно прочитать кто написал ,а статью можно не читать
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