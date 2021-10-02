Президент «Барселоны» обозначил приоритетного кандидата на замену Куману

Похоже, дни голландца Рональда Кумана в каталонской «Барселоне» сочтены. Руководство «сине-гранатовых» активно подыскивает нынешнему наставнику замену.

По сообщениям портала Goal.com, приоритетной целью президента клуба Жоана Лапорты является немецкий специалист Томас Тухель, ныне занимающий пост главного тренера лондонского «Челси». Контракт 48-летнего наставника с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют Роберто Мартинес, Тьерри Анри и Юрген Клопп.

Куман близок к отставке из-за неудачного старта сезона. В Лиге чемпионов «Барса» потерпела два подряд поражения со счетом 0:3, а в Ла Лиге идет лишь на седьмом месте.