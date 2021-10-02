Роналду - худший по показателю прессинга в этом сезоне АПЛ

Журналисты The Athletic назвали худшего футболиста нынешнего сезона английской Премьер-лиги по степени прессинга защитников. По подсчетам аналитиков, худшим по этому показателю стал звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – 2,7 попытки прессинга за матч.

Лидером рейтинга является форвард «Кристал Пэласа» Уилфрид Заха, который совершает порядка 20 попыток прессинга за игру. Аналогичный показатель у Нила Мопе из «Брайтона». Также в тройку лидеров попал вингер «Ливерпуля» Диогу Жота – 19,8.

В данный рейтинг включены игроки, которые провели на поле в этом сезоне АПЛ более 270 минут.