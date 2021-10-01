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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Интера»

01 Октября 2021 • 12:05 Комментировать

Хорватский полузащитник Марсело Брозович, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, заинтересованность в услугах футболиста проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Трудовой договор Брозовича с «нерадзурри» истекает летом следующего года, стороны пока не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний полузащитник провел шесть поединков и отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Марсело Брозович
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