«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Интера»

Хорватский полузащитник Марсело Брозович, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, заинтересованность в услугах футболиста проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Трудовой договор Брозовича с «нерадзурри» истекает летом следующего года, стороны пока не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний полузащитник провел шесть поединков и отметился голевой передачей.