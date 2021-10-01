Вернер недоволен своим положением в «Челси» и задумывается о трансфере

Немецкий центрфорвард Тимо Вернер намерен покинуть лондонский «Челси», футболиста не устраивает его положение в команде. Нападающий огорчен отсутствием стабильной игровой практики. Об этом рапортует The Telegraph.

Если ситуация не улучшится, бомбардир попросит руководство о трансфере по окончании сезона-2021/2022.

Положение Вернера значительно ухудшилось после прихода в команду бельгийца Ромелу Лукаку. Главный тренер команды Томас Тухель отдает предпочтение звездному новичку, а Вернера зачастую оставляет в запасе.

В текущем сезоне чемпионата Англии Тимо принял участие в пяти поединках, отметившись одной голевой передачей.