Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля» в Бундеслиге

Нападающий леверкузенского «Байера» Мусса Диаби имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Calciomercato.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 22-летнего француза проявляет наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Стороны могут провести переговоры о переходе в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мусса принял участие в девяти поединках «фармацевтов», записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. По оценке экспертов авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 38 миллионов евро.