Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в очередной раз сменил имидж. Французский футболист похвастался новой прической в своем инстаграм-аккаунте.

«Новый стиль», - подписал публикацию полузащитник.

28-летний игрок удачно начал новый сезон английской Премьер-лиги, отметившись семью голевыми передачами в шести поединках.

Цвета манкунианского гранда Погба защищает с августа 2016 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Поль хочет попробовать свои силы в мадридском «Реале».