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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба сменил имидж видео

01 Октября 2021 • 10:56 Комментировать (1)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в очередной раз сменил имидж. Французский футболист похвастался новой прической в своем инстаграм-аккаунте.

«Новый стиль», - подписал публикацию полузащитник.

28-летний игрок удачно начал новый сезон английской Премьер-лиги, отметившись семью голевыми передачами в шести поединках.

Цвета манкунианского гранда Погба защищает с августа 2016 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Поль хочет попробовать свои силы в мадридском «Реале».

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Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sergo
01 Октября 2021 в 11:33
Для тех, кто смотрел последний матч МЮ в ЛЧ, это не новость. Я матч не смотрел, смотрел обзор, и даже там заметил этого черного экстравагантного "модника")
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