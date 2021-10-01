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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нацелилась на топ-тренера, работающего в гранде АПЛ

01 Октября 2021 • 09:48 Комментировать (8)

Боссы каталонской «Барселоны» подыскивают нового главного тренера, рапортуют журналисты El Nacional.

Источник утверждает, что «сине-гранатовые» обратили внимание на именитого немецкого специалиста Юргена Клоппа, ныне занимающего пост рулевого «Ливерпуля». Тренер приводил мерсисайдцев к победам в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Юрген занимает пост рулевого «красных» с 2015 года, а его контракт рассчитан еще на три сезона.

Ранее также сообщалось об интересе «Барселоны» к Роберто Мартинесу, Хави Эрнандесу и Тьерри Анри.

В настоящий момент пост наставника каталонского коллектива занимает Рональд Куман. Тренера могут отправить в отставку из-за провального старта в Лиге чемпионов и не самых удачных результатов в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юрген Клопп
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
01 Октября 2021 в 11:59
Тен Хааг. На худой конец - Лопетеги. Эмери - вдруг). Это то, что могло бы быть реальным. Хави.... не готов, да и вряд ли совладает. Анри - без комментариев)
CELTIC FROST
01 Октября 2021 в 11:56
А какой смысл Юргену переходить из крепкого и амбициозного Ливерпуля в этот славный, но тонущий на данный момент корабль?
Марченко Максим
01 Октября 2021 в 11:13
А с чего взяли ,что Клопп перейдёт в Барсу ,сколько угодно можно целиться )) Если сравнивать состав Ливерпуля и Барсы ,то здесь небо и земля ,и Клопп не самоубийца понижать себя в классе и падать на дно.))
Коневод
01 Октября 2021 в 10:42
Топ-тренер?! Никто не хочет в пердив
Кришна
01 Октября 2021 в 10:33
С их проблемами и составом - вряд ли топ тренеры туда пойдут.
Милка
01 Октября 2021 в 10:25
стилю Клопп не подходит Барселоне. Он органичен с Ливерпулем,БД,Аталанте бы подошёл. А в Барселоне нужно катать мяч. Просто катать. Вот Ван Гаала на годик могли бы пригласить как кризис менеджера. Тот тоже любит катать вату
Matteo
01 Октября 2021 в 10:14
Ливерпуль не отпустит, т.к. во многом благодаря Клоппу удалось выбраться из той ямы, взять наконец титул АПЛ и очередной кубок ЛЧ.
Хитрец Гвардиола вряд ли в столь проблемную Барсу вернется. А ведь получилась бы весьма красивая история.
Конте не подойдет, совершенно другого формата тренер.
Но курс выбрали верный, ныне немецкая тренерская школа топ 1.
K.karitch
01 Октября 2021 в 09:50
На Блоху пусть внимание обратят.
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