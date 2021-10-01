«Барселона» нацелилась на топ-тренера, работающего в гранде АПЛ

Боссы каталонской «Барселоны» подыскивают нового главного тренера, рапортуют журналисты El Nacional.

Источник утверждает, что «сине-гранатовые» обратили внимание на именитого немецкого специалиста Юргена Клоппа, ныне занимающего пост рулевого «Ливерпуля». Тренер приводил мерсисайдцев к победам в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Юрген занимает пост рулевого «красных» с 2015 года, а его контракт рассчитан еще на три сезона.

Ранее также сообщалось об интересе «Барселоны» к Роберто Мартинесу, Хави Эрнандесу и Тьерри Анри.

В настоящий момент пост наставника каталонского коллектива занимает Рональд Куман. Тренера могут отправить в отставку из-за провального старта в Лиге чемпионов и не самых удачных результатов в Ла Лиге.