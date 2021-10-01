Известный английский форвард Даниэль Старридж трудоустроился в чемпионате Австралии, заключив трудовое соглашение с «Петр Глори». Об этом рапортует клубная пресс-служба. Контракт между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Напомним, что последним местом работы 32-летнего футболиста был турецкий «Трабзонспор», который он покинул в марте прошлого года.

Старридж приобрел известность благодаря выступлениям в английской Премьер-лиге. Нападающий поиграл за «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». В футболке национальной сборной Англии Даниэль сыграл 26 поединков и отличился восемью забитыми мячами.