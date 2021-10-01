«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на одного из лидеров «Ливерпуля»

Сенегальский вингер Садио Мане, правам на которого владеет «Ливерпуль», находится в сфере интересов двух английских клубов. Об этом рапортуют британские СМИ.

Подписать африканского футболиста планируют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Лондонские клубы хотят воспользоваться неопределенностью в переговорах между мерсисайдцами и Мане по новому контракту. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. Не исключено, что «красные» выставят Садио на трансфер следующим летом, если не договорятся о новом соглашении.

29-летний сенегалец выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.