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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крауч назвал Хаверца таким же «ленивым», как и Озил

30 Сентября 2021 • 13:25 Комментировать

После того, как «Челси» проиграл два важных матча с «Манчестер Сити» и «Ювентусом» в течение одной недели, на игроков лондонцев тут же начала выливаться критика со стороны экспертов и болельщиков. Первым удар на себя принял Ромелу Лукаку, а теперь досталось еще и Каю Хаверцу.

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч, который на данный момент работает аналитиком в одном из британских изданий, в эфире BT Sport сравнил футболиста с другим немцом, Месутом Озилом. «Он удивляет, когда игра складывается для команды легко. Но как только появляются трудности, он становится настолько немотивированным и ленивым, которым когда-то в подобных случаях всегда был Озил», - отметил Крауч.

Напомним, что Хаверц является вторым самым дорогим приобретением в истории «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Питер Крауч Кай Хаверц
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