​АПЛ будет поощрять клубы за вакцинацию игроков

В Премьер-лиге Англии опасаются низким уровнем защищённости футболистов от коронавирусной инфекции. Лига выявила, что в 13 из 20 клубов вакцинировано менее половины футболистов. Как сообщает Sky Sports, АПЛ направила в клубы письма, в которых рассказала о поощрениях для тех, у кого будет больше всего вакцинированных игроков. Какие именно могут быть поощрения, не уточняется.

Напомним, что накануне положительный тест на коронавирус сдал Н’Голо Канте, и теперь французский полузащитник не поможет «Челси» в матчах против «Ювентуса» и «Саутгемптона», которые пройдут на текущей неделе.