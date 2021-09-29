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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ будет поощрять клубы за вакцинацию игроков

29 Сентября 2021 • 12:56 Комментировать

В Премьер-лиге Англии опасаются низким уровнем защищённости футболистов от коронавирусной инфекции. Лига выявила, что в 13 из 20 клубов вакцинировано менее половины футболистов. Как сообщает Sky Sports, АПЛ направила в клубы письма, в которых рассказала о поощрениях для тех, у кого будет больше всего вакцинированных игроков. Какие именно могут быть поощрения, не уточняется.

Напомним, что накануне положительный тест на коронавирус сдал Н’Голо Канте, и теперь французский полузащитник не поможет «Челси» в матчах против «Ювентуса» и «Саутгемптона», которые пройдут на текущей неделе.

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Апл
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