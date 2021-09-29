«Челси» интересен защитник сборной Испании

Испанский защитник Пау Торрес, выступающий у себя на родине за «Вильярреал», попал в сферу интересов очередного английского клуба. Об этом информирует 90min.

Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» по-прежнему намерены усилить фланг обороны, не сумев договориться о переходе француза Жюля Кунде из «Севильи».

Торрес защищает цвета «жёлтой субмарины» с июля 2018 года. Срок действующего трудового соглашения Пау с клубом рассчитан еще на три сезона.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата защитник провел три поединка.