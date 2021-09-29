​Виллиан: «В «Арсенале» я не смог адаптироваться»

Вернувшийся в «Коринтианс» бразильский вингер Виллиан рассказал о периоде в лондонском «Арсенале».

«Мой год в «Арсенале» был сложным. Я действительно не смог адаптироваться в клубе. Я не был там счастлив.

Чтобы было понятно – это не клуб хотел, чтобы я ушёл. Я сам хотел уйти. Я объяснил свои чувства, сказал, что несчастлив.

Я сказал, что хочу поискать другой вариант, где я смогу играть. В жизни есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Есть радость, счастье, мир, крепкая семья. Для меня это самое главное», - высказался Виллиан для BT Sport.

За «Арсенал» Виллиан провёл 37 матчей, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач.